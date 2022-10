இயக்குநர்-எழுத்தாளர் சங்க மோதல் முடிவுக்கு வந்தது?..ஆர்.கே.செல்வமணி அறிவிப்பு

இயக்குநர்கள் சங்கத்திற்கும், எழுத்தாளர்கள் சங்கத்திற்கும் இருந்து வந்த மோதல் முடிவுக்கு வந்துள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

இயக்குநர்கள் கதைகளை பதிவு செய்வதற்கு விதிக்கப்பட்ட கட்டணம், உறுப்பினர் கட்டணம் போன்ற காரணங்களால் கதைகளை இயக்குநர் சங்கமே தனியாக பதிவு செய்ய முடிவு செய்திருந்தது.

இயக்குநர்கள் கதாசிரியர்கள் இல்லாத நிலையை உருவாக்குகிறார்கள், கதைகளை இயக்குநர்களே ஹீரோக்களுக்கு ஏற்ப முடிவு செய்யும் நிலை உள்ளதாக பாக்யராஜ், வசந்தபாலன் போன்றோர் பொதுவாக தங்கள் கருத்தாக பதிவு செய்திருந்தனர்.

English summary

It has been reported that the conflict between the directors' union and the writers' union has come to an end. The director's association decided to register the stories separately due to the fees charged for recording the directors' stories and the membership fee. Bhagyaraj, Vasanthapalan etc. have generally recorded their opinion that directors create a situation where there are no story writers and the story is decided by the directors according to the heroes.