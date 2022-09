ஷங்கருக்காக இந்தியன் 2வில் இணைந்த 3 முன்னணி இயக்குநர்கள்: கமலுக்காக மட்டும் தான் வெயிட்டிங்

சென்னை: கமல் - ஷங்கர் கூட்டணியில் இந்தியன் 2 படத்தின் படப்பிடிப்பு மீண்டும் தொடங்கியுள்ளது.

லைகா நிறுவனத்துடன் உதயநிதியின் ரெட் ஜெயன்ட்டும் தயாரிப்பில் இணைந்துள்ளதால் படப்பிடிப்பு வேகமெடுத்துள்ளது.

இந்தியன் 2 படப்பிடிப்பை விரைவில் முடிப்பதற்காக, ஷங்கருடன் 3 முன்னணி இயக்குநர்கள் இணையவுள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

விக்ரமுக்காக பிக் பாஸை பாதியிலே விட்டுப் போனாரே கமல்.. இப்போ இந்தியன் 2வ எப்படி சமாளிக்கப் போறாரு?

English summary

Kamal's Indian 2 shooting has resumed. Directors Vasanthabalan, Arivazhagan, and Simbudevan have teamed up in this film for Shankar. It is reported that they are going to shoot scenes without Kamal