வாரிசு படத்துக்கு விஜய் வாங்கிய சம்பளம் தான் காரணமா? மகேஷ் பாபு ரசிகர்கள் இப்படி பொங்கி எழ?

சென்னை: விஜய் - அஜித் ரசிகர்களுக்கு இடையே தான் எப்போதும் ட்விட்டர் உள்ளிட்ட சோஷியல் மீடியா சண்டை நடப்பது வழக்கம்.

ஆனால், சமீப காலமாகவே மகேஷ் பாபு ரசிகர்களுக்கும் விஜய் ரசிகர்களுக்கும் இடையே போக்கிரி படத்தில் வரும் 'யுத்தமே' பாடல் போல சண்டை எல்லை மீறி சென்றுக் கொண்டிருக்கிறது.

திடீரென மகேஷ் பாபு ரசிகர்களும் விஜய் ரசிகர்களும் இப்படி மோதிக் கொள்ள என்ன தான் காரணம் என விசாரித்தால், வாரிசு படம் தான் நெருங்கிய வட்டாரங்கள் தகவல் தெரிவித்துள்ளன.

English summary

Actor Vijay and Mahesh Babu fans getting into a dirty war on Twitter upsets the Industry. Vijay's bilingual movie Varisu is the main reason for this nasty fight buzz circulates in closed circles.