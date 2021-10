இந்தா ஆரம்பிச்சுட்டாங்கல...கமலை வைத்து கொழுத்தி போட்டு பிக்பாஸ்

சென்னை : பிக்பாஸ் சீசன் 5 நிகழ்ச்சியின் ஏழாம் நாளான இன்று கமல் வரும் வார இறுதி எபிசோடின் இரண்டாம் நாள் நிகழ்ச்சி ஒளிபரப்பப்பட்டது. இதில் கமல் ஒவ்வொரு டீமிடமும் அவர்களின் செயல்பாடுகள் குறித்தும் ஹவுஸ்மெட்கள் என்ன நினைக்கிறார்கள் என கேட்டார். தொடர்ந்து தனது கருத்தையும் கமல் கூறினார்.

பிறகு ஹவுஸ்மெட்கள் 16 பேர் பற்றி ரெவ்யூ கொடுக்கும் படி அபிஷேக் ராஜாவிடம் கூறினார். அவரும் அனைவர் பற்றியும் தனது கருத்தை கூறினார். இமான் அண்ணாச்சி பற்றி அபிஷேக் கூறிய கருத்தை ஏற்க அவர் மறுத்து விட்டார். இருந்தாலும் தனது அதிருப்தியை வெளிப்படுத்தாமல் இருந்து விட்டார்

English summary

kamal asked contestants to give like, dislike for four peoples. akshara gets more dislikes. after that akshara upset and cried. isaivani and others try to convince her. at the same time priyanka explain the bigg boss process ti thamarai.