சூர்யாவுக்கு ஜோடி நான் தான்.. அதிரடியாக கன்ஃபார்ம் பண்ண பாலிவுட் நடிகை.. வாழ்த்தும் ரசிகர்கள்!

சென்னை: சூர்யா 42 படத்தின் மோஷன் போஸ்டர் இன்று வெளியானது. சமீபத்தில், அந்த படத்தின் பூஜை சென்னையில் நடைபெற்றது.

இந்த படத்தில் சூர்யாவுக்கு ஜோடியாக பாலிவுட் நடிகை திஷா பதானி நடிக்க உள்ளார் என ஏற்கனவே தகவல்கள் வெளியாகின.

இந்நிலையில், அதனை அதிகாரப்பூர்வமாக அவரே அறிவித்து இருப்பது ரசிகர்களுக்கு இன்பதிர்ச்சியை கொடுத்துள்ளது.

வருங்கால கணவருடன் ஓணம் கொண்டாடிய நடிகை..டிரெண்டாகும் போட்டோஸ்!

English summary

Glam doll Disha Patani officially confirms her onboard in Suriya 42 after shared the Suriya 42 motion poster today. Suriya fans welcomes her to Tamil Cinema. This movie will shot in 10 different languages and 3D format too.