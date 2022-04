கொரோனா காலத்தில் காப்பாற்றிய விஜய்யை மறந்து விமர்சிப்பதா?...விநியோகஸ்தர் கோபம்

சென்னை : பீஸ்ட் படம் கடுமையாக விமர்சித்து வருபவர்களுக்கு பதிலடி கொடுக்கும் விதமாக பிரபல வினியோகஸ்தர் கே.ராஜமன்னார் கந்தசாமி ஆர்ட்ஸ் சென்டர் அறிக்கை ஒன்றை வெளியிட்டுள்ளார்.

பீஸ்ட் படம் பலருக்கும் ஏமாற்றமளித்துள்ளதால் ரசிகர்கள் மட்டுமின்றி திரையுலகை சேர்ந்த பலரும் படத்தை கடுமையாக விமர்சித்து வருகிறார்கள். அதே சமயம் விஜய்க்கு ஆதரவாக சிலரும், நடுநிலையாக சிலரும் நியாயமான கருத்துக்களை முன்வைத்து வருகின்றனர்.

Distributor K.Rajamannar Kandhasamy arts centre supports Vijay and Beast movie. He slams who critise Beast movie and Vijay was the only who gave life to theatres during covid sutiation. All theatres are get profit from Beast.