இந்தி தேசிய மொழி கிடையாது.. அறியாமையில் இருக்கீங்க அஜய் தேவ்கன்.. ‘குத்து’ ரம்யா தரமான பதிலடி!

பெங்களூரு: அஜய் தேவ்கனின் அறியாமை தான் இப்படியொரு ட்வீட்டை அவர் போடக் காரணம் என 'குத்து' ரம்யா போட்டுள்ள ட்வீட் பலரது கவனத்தையும் ஈர்த்துள்ளது.

இந்தி தேசிய மொழி எனக் கூறிய அஜய் தேவ்கனுக்கு தென்னிந்திய ரசிகர்கள் பலரும் பதிலடி கொடுத்து வருகின்றனர்.

கர்நாடகாவில் ஆளுங்கட்சி, எதிர்கட்சி என அனைத்து தலைவர்களும் அஜய் தேவ்கனை கண்டித்து ட்வீட் போட்டுள்ளனர்.

காத்து வாக்குல ரெண்டு காதல் படத்திற்கு தொடர் வாழ்த்து... தொடர் ட்விட்டர் ட்ரெண்டிங்கில் ஏகே62!

English summary

Divya Spandana aka Ramya slams Ajay Devgn over his ‘Hindi is our National Language’ tweet. Ajay Devgn trolled by so many South Indians and slammed by Celebrities also.