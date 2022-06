சாய் பல்லவியை மிரட்டுவதா? கொதித்தெழுத்த குத்து ரம்யா.. என்ன சொல்லியிருக்காருன்னு பாருங்க!

பெங்களூரு: நடிகையும் காங்கிரஸ் கட்சியை சேர்ந்தவருமான திவ்யா ஸ்பந்தனா எனும் 'குத்து' ரம்யா நடிகை சாய் பல்லவியின் சமீபத்திய கருத்துக்கு ஆதரவு தெரிவித்துள்ளார்.

கடந்த 3 நாட்களாக தொடர்ந்து #SaiPallavi ஹாஷ்டேக் இந்தியளவில் டிரெண்டாகி வருகிறது.

விராட பர்வம் படத்தின் புரமோஷனை முன்னிட்டு அளித்த பேட்டியின் போது காஷ்மீர் பண்டிதர்கள் கொலையையும் இஸ்லாமியர்களுக்கு இழைக்கப்படும் கொடுமைகளையும் அவர் ஒப்பிட்டு பேசியது தான் இந்த சர்ச்சைக்கே காரணம்.

Divya Spandana aka Ramya tweeted, The trolling & threats to Sai_Pallavi92 must stop.Everyone is entitled to an opinion or is it that women alone aren’t?What she has said is what any decent human being would say- to be kind & to protect those who are oppressed. One can disagree with someone without being abusive."