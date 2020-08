லாக்டவுனில் மூக்கு குத்திக்கொண்ட பிரபல ஹீரோயின்..ஏங்க ரொம்பவா வலிக்குது? ஆசையாக கேட்கும் ரசிகைகள்!

View this post on Instagram

Girl Pierce!! Geddit ?! 🐙 അമ്മകുട്ട്യേ പോലെ മൂക്കുകുത്തി അമ്മിണികുട്ടി. #BigBigThings #GirlWithTheNosePin Swipe for the video: TW *piercing* // I made sure it was hygienic sanitised space but that can’t be guaranteed everywhere. I’d strongly advise anyone from taking a risk without being 100 percent sure about the hygiene of the place you’d get it from. Be safe please! 📸🎥 @sangeetha_j 🐥