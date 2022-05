ஏதாவது பார்த்து பண்ணுங்க...ஷங்கரிடம் நெட்டிசன்கள் என்ன கேட்டிருக்காங்க தெரியுமா ?

சென்னை : டைரக்டர் ஷங்கர் போட்ட ஒரே ஒரு ட்வீட்டிற்கு ரசிகர்கள் கமெண்ட்டுகளை குவித்து வருகின்றனர். நெட்டிசன்கள் பலர் முன்வைத்துள்ள கோரிக்கைக்கும் ஆதரவுகள் பெருகி வருகின்றன.

தமிழ் சினிமாவின் பிரம்மாண்ட இயக்குனர்களில் ஒருவர் டைரக்டர் ஷங்கர். ஆக்ஷன் கிங் அர்ஜுன் நடித்த ஜென்டில்மேன் படத்தின் மூலம் டைரக்டராக அறிமுகமானவர். முதல்வன், எந்திரன், 2.0, நண்பன், அந்நியன், சிவாஜி, இந்தியன் என வரிசையாக பல பிளாக் பஸ்டர் படங்களை கொடுத்தவர்.

English summary

After watching KGF 2, director Shankar appreciated KGF 2 team in twitter. KGF 2 director Prasanth neel thanked Shankar for his comment. Netizens request Shankar to come back to kollywood and to direct pan indian movie with Ajith and Vijay. They want Shankar to make Anniyan, 2.0, Mudhalvan, Shivaji like movies once again.