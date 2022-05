அஜித் – சூர்யாவிற்கு இடையே இப்படி ஒரு நட்பா...இதுவரை தெரியாம போச்சே

சென்னை : அஜித் - சூர்யா இடையேயான நட்பு பற்றி இதுவரை வெளியில் தெரியாத தகவல் பலவும் தற்போது வெளியாகி உள்ளது. இதனை இரண்டு ஸ்டார்களின் ரசிகர்களும் கொண்டாடி வருகின்றனர்.

அஜித்தை தமிழ் சினிமாவை சேர்ந்தவர்கள், ரசிகர்கள் என அனைவரும் கொண்டாடி வருகின்றனர். பலருக்கும் அவர் முன்னுதாரணமாக இருப்பதாக கூறி உள்ளனர். இதற்கு காரணம் அஜித்திடம் உள்ள அனைவரிடமும் எளிமையாக, தன்மையாக பேசும் குணம், கனிவோடு நடந்து கொள்ளும் பழக்கம் தான்.

டிரெண்டிங்கில் ஆட்சி செலுத்தும் அஜித்...கொண்டாடும் ரசிகர்கள்

English summary

Ajith - Suriya had a long time, strong friendship. In earlier days on their cinema life they spend their time with jolly cycle ride. This rare photos are becoming trending now. On the occassion of Ajith's birthday, their fans shared this rare photos of this two stars.