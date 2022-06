விக்ரம் 3 படத்திற்காக சூர்யாவிற்கு பேசப்பட்டுள்ள சம்பளம் எவ்வளவு தெரியுமா?

சென்னை : விக்ரம் 3 படத்தில் சூர்யா நடிப்பது ஏறக்குறைய கன்ஃபார்ம் ஆகி விட்டது. இந்த படத்திற்காக சூர்யாவிற்கு பேசப்பட்டுள்ள சம்பளம் பற்றிய தகவல் தற்போது வெளியாகி அனைவரையும் ஆச்சரியப்பட வைத்துள்ளது.

தமிழ் சினிமாவில் இன்று மிகவும் பிஸியாக இருக்கும் நடிகர்களில் ஒருவர் சூர்யா. சூர்யா 41, வாடிவாசல், சிறுத்தை சிவாவுடன் படம், சுதா கொங்கராவுடன் படம் என வரிசையாக பல படங்களில் கமிட்டாகி நடித்து வருகிறார். சூரரைப் போற்று, ஜெய்பீம், எதற்கும் துணிந்தவன் என வரிசையாக சூர்யா படங்கள் கவனத்தை ஈர்த்து வருகின்றன.

English summary

According to sources, Suriya didn't get any payment for his role in Vikram. He played in the name of the character Rolex. Now latest buzz is that Suriya will receive a huge of salary for Vikram 3. Now Suriya got 35 cr to 45 cr as salary per movie.