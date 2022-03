அடேங்கப்பா... இன்ஸ்டாகிராமில் சமந்தா போடும் ஒரு போஸ்ட்டுக்கு இவ்வளவு வருமானமா?

சென்னை : ஒரு சோஷியல் மீடியா போஸ்ட்டுக்கு சமந்தா பெறும் வருமானத்தை கேட்டு இந்திய திரையுலகை சேர்ந்த நடிகைகள் அனைவரும் ஆடிப் போய் உள்ளனர். இப்படி ஒரு வளர்ச்சியா என ஆச்சரியமாக கேட்டு வருகிறார்கள்.

தென்னிந்திய நடிகைகளில் டாப் ஹீரோயினாக இருந்த சமந்தா, புஷ்பா படத்தில் ஊம் சொல்றியா மாமா பாட்டிற்கு ஆடிய பிறகு, ஒரே பாட்டில் உலக ஃபேமஸ் ஆகி விட்டார். புஷ்பா படம் இந்தியா முழுவதும் மாஸ் ஹிட் அடிச்சதுக்கு காரணமே சமந்தா ஆடிய அந்த ஒரு பாட்டு தான் என கூறப்படுகிறது.

Samantha decided to charge 12 to 15 lakhs for a single instagram commercial advertisement post. Earlier she charged 8 to 10 lakhs per post. Other actresses from film industry shocked on this issue.