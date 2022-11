காதல் மன்னன் படத்தில் எம்.எஸ்.விஸ்நாதனை மிரட்டி நடிக்க வைத்த விவேக் மற்றும் சரண்... எப்படி தெரியுமா?

சென்னை: காதல் மன்னன், அமர்க்களம், ஜெமினி, ஜேஜே, வசூல்ராஜா, அட்டகாசம் போன்ற பல வெற்றிப் படங்களை கொடுத்தவர் இயக்குநர் சரண்.

பிக் பாஸ் புகழ் நடிகர் ஆரவ்வை வைத்து கடந்த 2019-ஆம் ஆண்டு மார்க்கெட் ராஜா எம்.பி.பி.எஸ் என்கிற திரைப்படத்தை கடைசியாக இயக்கியிருந்தார்.

இந்நிலையில் அவர் சமீபத்தில் கொடுத்துள்ள பேட்டியில் இசையமைப்பாளர் எம்.எஸ்.விஸ்வநாதன் அவர்களை எப்படி காதல் மன்னன் படத்தில் நடிக்க வைத்தேன் என்பதை பற்றி கூறியிருக்கிறார்

English summary

Director Charan has given many hits like Kadhal Mannan, Amarkalam, Gemini, JJ, Vasoolraja, Attakasam. He had last directed the film Market Raja MBBS in 2019 with Bigg Boss fame actor Aarav. In this case, in a recent interview, he has told the music director MS Viswanathan how he got him to act in the movie Kadhal Mannan.