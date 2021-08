விஜய்க்கு ஜோடியாக நடித்த மகேஷ் பாபு மனைவி... எந்த படத்தில் தெரியுமா

சென்னை : தமிழில் டாப் ஹீரோவாக இருக்கும் விஜய், பல பிரபல நடிகைகளுடன் ஜோடியாக நடித்து விட்டார். அவர்களில் பலர் திரையுலகில் தனக்கு நெருங்கிய நண்பர்களாக இருக்கும் டாப் ஹீரோக்களின் மனைவியாக ஆகி உள்ளனர் பின்னாளில்.

அப்படி அஜித் மனைவி ஷாலினி, சூர்யாவின் மனைவி ஜோதிகா ஆகியோரும் சிலர். அதே போல் தெலுங்கு சூப்பர் ஹீரோ மகேஷ் பாபுவின் மனைவியும் ஒருவர். இந்த ரகசியம் பல ஆண்டுகளுக்கு பிறகு தற்போது வெளியாகி உள்ளது.

தென்னிந்திய சினிமாவின் டாப் ஹீரோக்களான விஜய்யும், மகேஷ் பாபுவும் நல்ல நண்பர்கள். கடந்த லாக்டவுன் சமயத்தில் கூட மகேஷ்பாபுவின் க்ரீன் இந்தியா சேலஜ்சை ஏற்றுக் கொண்டு, விஜய்யும் தனது வீட்டில் மரக்கன்றுகளை நட்ட ஃபோட்டோக்கள் வெளியாகி, வைரலாகின. இதனை இருவரின் ரசிகர்களும் கொண்டாடினர்.

English summary

Director Ramana's first choice for Thirumailai movie was mahesh babu's wife Namrada. after some shots taken, she left out from that movie. so jyothika joined in thirumalai movie and paired with vijay.