பிக்பாஸ் அல்டிமேட் போட்டியாளர்களின் சம்பளம் இவ்வளவா...வெளியான சூப்பர் தகவல்

சென்னை : பிக்பாஸ் அல்டிமேட் நிகழ்ச்சி இன்று மாலை துவங்க உள்ளது. இந்நிலையில் இதில் பங்கேற்கும் போட்டியாளர்களின் சம்பளம் எவ்வளவு என்ற விபரம் வெளியாகி உள்ளது.

பிக்பாஸ் நிகழ்ச்சியின் ஓடிடி வெர்சனான பிக்பாஸ் அல்டிமேட் தமிழில் முதல் முறையாக டிஸ்னி ப்ளஸ் ஹாட் ஸ்டாரில் இன்று மாலை துவங்கப்பட உள்ளது. இந்த நிகழ்ச்சி 24 மணி நேர நிகழ்ச்சியாக 48 நாட்கள் ஒளிபரப்பு செய்யப்பட உள்ளது. இதில் பிக்பாஸ் தமிழ் ஐந்து சீசன்களிலும் பங்கேற்ற போட்டியாளர்கள் கலந்து கொள்ள போகிறார்கள்.

புதிய வியூகத்துடன் களமிறங்கும் போட்டியாளர்கள்.. பிக் பாஸ் அல்டிமேட் மாஸ் ப்ரோமோ!

English summary

Latest sources said that bigg boss ultimate contestants salary details. As per the report, snehan and vanitha vijayakumar to get highest salary amount. thadi balaji had signed 40,000 per day and julie signed 30,000 per day.