டிரெண்டிங்கான வாடிவாசல்...தெறிவிக்க விடும் சூர்யா ரசிகர்கள்...ஏன்னு தெரியும் ?

சென்னை : ட்விட்டரில் வலிமை, எதற்கும் துணிந்தவன் பற்றிய தகவல்களால் வெளி வந்து கொண்டிருக்கையில் திடீரென சூர்யா, வாடிவாசல் போன்ற ஹேஷ்டேக்குகள் உருவாக்கப்பட்டு, டிரெண்டிங் ஆக்கப்பட்டு வருகின்றனர். இதற்கு காரணம் தெரிந்ததும் அனைவரும் ஆச்சரியத்தில் ஆழ்ந்துள்ளனர்.

சமீப காலமாகவே ரஜினி, அஜித், விஜய் பற்றிய ஹேஷ்டாக்குகள் தான் அதிகம் ட்விட்டர் டிரெண்டிங்கில் இடம்பிடித்து வருகின்றன. இந்த நிலை மெல்ல மெல்ல மாறி மற்ற நடிகர்களின் படங்கள் பற்றிய அப்டேட்கள் வெளியிடப்படும் போதும் டிரெண்டிங் ஆகிது. ஆனால் அப்டேட்டே இல்லாமல் சூர்யா ரசிகர்கள் தொடர்ந்து ட்விட்டர் டிரெண்டிங்கை அலற டிட்டு வருகின்றனர்.

English summary

Suriya starring Vadivasal movie pre visualization works are going on in mumbai. After this news spreads, suriya fans makes VadiVasal hastag becomes trending in twitter. Suriya's etharkkum thunindavan movie ready for release next week.