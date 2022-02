பிக்பாஸ் அல்டிமேட்....புதிய ஹோஸ்ட் சிம்புவிற்கு எவ்வளவு சம்பளம் தெரியுமா ?

சென்னை : பிக்பாஸ் அல்டிமேட் நிகழ்ச்சியில் இருந்து கமல் விலகிய பிறகு, புதிய ஹோஸ்டாக சிம்பு அறிவிக்கப்பட்டுள்ளார். பிக்பாஸ் அல்டிமேட்டிற்காக அவருக்கு எவ்வளவு சம்பளம் பேசப்பட்டுள்ளது என்பது பற்றிய சுவாரஸ்ய தகவல் தற்போது வெளியாகி உள்ளது.

பிக்பாஸ் ஐந்து சீசன்களை தொடர்ந்து ஓடிடி வெர்சனாக துவங்கப்பட்ட பிக்பாஸ் அல்டிமேட் நிகழ்ச்சியையும் கமல் தொகுத்து வழங்கி வந்தார். ஜனவரி 30 ம் தேதி போட்டியாளர்களுடன் பிக்பாஸ் அல்டிமேட் துவங்கப்பட்டது. இதில் ஞாயிற்றுக்கிழமை மட்டும் கமல் வந்து நிகழ்ச்சியை தொகுத்து வழங்கி வந்தார்.

English summary

According to reliable sources that Simbu to get one crore rupees salary per episode in bigg boss ultimate. Totally five to six crores rupees depending on the number of days. Now Simbu get 5 crore salary per movie.