கேஜிஎஃப் வெற்றிக்கு இது தான் காரணம்...இப்படியெல்லாம் பண்ணினா ஏன் 1000 கோடி வசூல் ஆகாது

சென்னை : டைரக்டர் பிரசாந்த் நீல் இயக்கிய கேஜிஎஃப் 2 படம் இன்று அல்லது நாளை 1000 கோடி வசூல் கிளப்பில் இணைய உள்ளது. அடிப்படையில் பார்த்தால் ரொம்ப சாதாரண டானின் கதை தான். இந்த படம் எப்படி இப்படி ஒரு வசூல் சாதனையை படைத்தது என்பது தான் அனைவருக்கும் இருக்கும் ஆச்சரியம்.

ஒரு ஏழை சிறுவன் தனது தாயின் கனவை நிறைவேற்ற எப்படி இந்தியாவையே மிரட்டும் பெரிய மான்ஸ்டராக, பணக்காரன் ஆகிறான் என்று கேஜிஎஃப் படத்தின் இரண்டு பாகங்களின் கதையை ஒரே வரியில் சொல்லி விடலாம். ஆனால் இந்த படம் எப்படி பல வசூல் சாதனைகளை முறியடித்து, இத்தனை பிரம்மாண்ட வெற்றியை பெற்றுள்ளது என்ற கேள்விக்கு பதில் தெரிய டைரக்டர் பிரசாந்த் நீல் பற்றிய ஒரு பிளாஷ்பேக்கை பார்த்தால் புரியும்.

English summary

Director Prasanth Neel studied 3 years for KGF story. He researched so many things in Indian history in the period of 1970s and 80s. He also planned chapter 3 story by the referance of India -Indonesia clashes. Thay's why he mentioned Indonesian ship in the climax of KGF Chapter 2.