ஆமா.. அத்தனை பேரும் யூடியூப் ஓடிப்போய்.. "சக்கு சக்குன்னு" சரமாரியா தேடுறாங்களே ஏன் தெரியுமா?

சென்னை : சக்கு சக்க வத்திகிச்சு பாடல் தான் தற்போது சோஷியல் மீடியாவில் செம டிரெண்டாகி வருகிறது. சமீப நாட்களாக பலரும் முணு முணுக்கும் பாடலாக மட்டுமல்ல, சமீபத்தில் இணையத்தில் அதிகம் தேடப்பட்டு, பார்க்கப்பட்ட பாடலும் இது தான்.

இந்த பாடல் அசுரன் படத்தில் இடம் பெற்றது. அசுரன் என்றால் வெற்றிமாறன் இயக்கத்தில், தனுஷ் நடித்த அசுரன் படம் கிடையாது. 1995 ம் ஆண்டு அருண்பாண்டியன், ரோஜா, மன்சூர் அலிகான், நெப்போலியன் நடிப்பில் வெளிவந்த படம்.

இந்த படம் பற்றிய தகவல்களை தான் தற்போது இணையத்தில் அதிகமானவர்கள் தேடி வருகின்றனர். இந்த படம் பற்றிய தகவல்களை பார்த்து பலரும் ஆச்சரியம் தெரிவித்து வருகின்றனர்.

சக்கு, சக்கு வத்திகுச்சி.. சரவெடி ஆட்டம் போடும் மன்சூர் அலிகான்.. அட.. அதே எனர்ஜி அப்படியே இருக்கே!

After 26 years Mansoon Ali Khan shacked his leg for Saku Saku song from 1995 movie Asuran. This video and song becomes trending in social media now. Not only for Mansoor, after Vikram release many of them searched this song in internet. In Vikram movie, this song was used in many scenes.