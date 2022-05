இதற்காக தான் விக்ரம் படத்தில் சூர்யா நடித்தாரா...இது தெரியாம போச்சே

சென்னை : விக்ரம் படத்தில் சூர்யா கெஸ்ட் ரோலில் நடித்ததற்கு முக்கிய காரணம் ஒன்று உள்ளதாம். இது பற்றிய தகவல் தற்போது வெளியாகி செம டிரெண்ட் ஆகி வருகிறது.

தமிழ் சினிமாவில் டாப் ஹீரோக்களில் ஒருவராக இருப்பவர் சூர்யா. பல படங்களில் அடுத்தடுத்து பிஸியாக நடித்து வருகிறார். பாலாவுடன் சூர்யா 41, வெற்றிமாறனுடன் வாடிவாசல், ரவிக்குமார் படம், சிறுத்தை சிவா படம், சுதா கொங்கராவுடன் மற்றொரு படம் என வரிசையாக கமிட்டாகி நடித்து வருகிறார் சூர்யா.

இதற்கிடையில் மாதவன் இயக்கி, நடித்திருக்கும் ராக்கெட்ரி : தி நம்பி எஃபெக்ட் படத்தில் கெஸ்ட் ரோலில் நடித்திருக்கிறார். இதைத் தொடர்ந்து லோகேஷ் கனகராஜ் இயக்கத்தில் கமல் நடித்துள்ள விக்ரம் படத்திலும் கெஸ்ட் ரோல் செய்துள்ளார். கடந்த சில நாட்களாகவே Talk of Kollywood ஆக இருப்பதே இந்த விஷயம் தான்.

கௌதம் மேனனுக்கு இரண்டு EX காதலிகளா... அவரே சொன்ன தகவல்!

English summary

According to latest reports, Suriya without any hesitation immediately agreed to make a special appearance in Vikram when he was asked. Suriya consider Kamalhaasan as his mentor and never denies his request.