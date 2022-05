விக்ரம் என டைட்டில் வைக்க இது தான் காரணமா... இத்தனை நாளாய் இது தெரியாம போச்சே

சென்னை : கமல் நான்கு ஆண்டுகளுக்கு பிறகு நடிக்கிறார். அதுவும் அவரின் தீவிர ரசிகரான லோகேஷ் கனகராஜ் இயக்கும் படத்தில் நடிக்கிறார் என்றதும் படத்திற்கு மாஸாக டைட்டில் வைப்பார் என அனைவரும் எதிர்பார்த்தார்கள். ஆனால் அவரோ, 36 வருடங்களுக்கு முன் கமல் நடித்த படத்தின் டைட்டிலை எடுத்து தனது படத்திற்கும் விக்ரம் என வைத்து விட்டார்.

இதனால் 1986 ல் கமல் நடித்து வெளிவந்த விக்ரம் படத்தின் இரண்டாம் பாகத்தை தான் லோகேஷ் கனகராஜ் தற்போது இயக்குகிறார் என சொல்லப்பட்டது. தற்போது வரை லோகேஷ் கனகராஜ் இயக்கி உள்ளது விக்ரம் பார்ட் 2 என்று தான் பலரும் கூறி வருகிறார்கள். ஒரே டைட்டில் வைக்கப்பட்டதால் பழைய விக்ரம் படத்தை ரீமேட் செய்திருக்கிறாரா என்று கூட சிலர் கேட்டனர். ஆனால் தற்போது எடுக்கப்பட்டுள்ள விக்ரம் படம் முற்றிலும் வேறு கதைக்களம் கொண்டது என கமல் உள்ளிட்ட பலரும் கூறியும் யாரும் அதை ஏற்பதாக இல்லை.

தற்போது இயக்கப்பட்டுள்ளது விக்ரம் 2 என பலரும் நினைப்பதற்கு காரணம் டைட்டில் ஒன்றாக இருப்பதாலா அல்லது இரண்டிலும் கமல் நடத்திருப்பதாலா என்ற சந்தேகம் பலருக்கும் உள்ளது. இரண்டு விக்ரம் படங்களிலும் அப்படி என்ன உள்ளது. எதற்காக லோகேஷ் கனகராஜ் தனது படத்திற்கு விக்ரம் என டை்டடில் வைத்தார் என்பதை பற்றி இங்கே பார்க்கலாம்.

English summary

1986 Vikram movie was based on find the missing rocket. This was the first mega budget movie in tamil. Latest Vikram movie was different story. Kamal, Lokesh Kanagaraj also confirmed this.