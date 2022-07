பிக்பாஸ் சீசன் 6 ல் இப்படி ஒரு சர்ப்ரைசா...ஆவலை எகிற வைக்கும் ஹாட் தகவல்

சென்னை : விஜய் டிவியின் பிரபலமான ரியாலிட்டி ஷோக்களில் ஒன்று பிக்பாஸ். உலகம் முழுவதும் அதிகமானவர்களால் விரும்பி பார்க்கப்படும் ரியாலிட்டி ஷோவும் இது தான் என சொல்லப்படுகிறது.

பிக்பாஸ் தமிழ் 5 சீசன்கள் முடிவடைந்த நிலையில், ஓடிடி வெர்சனாக பிக்பாஸ் அல்டிமேட் 24 மணிநேர நிகழ்ச்சியாக நடத்தப்பட்டது. இதில் முந்தைய 5 சீசன்களை சேர்ந்த போட்டியாளர்களில் இருந்து தேர்வு செய்யப்பட்டவர்கள் போட்டியாளர்களாக கலந்து கொண்டனர்.

பிக்பாஸ் சீசன் 5 டைட்டிலை ராஜு வென்ற நிலையில், பிக்பாஸ் அல்டிமேட் சீசன் 1 டைட்டிலை பாலாஜி முருகதாஸ் வென்றார். இதைத் தொடர்ந்து பிக்பாஸ் சீசன் 6 எப்போது துவங்கப்படும் என ரசிகர்கள் ஆர்வமாக காத்திருக்கிறார்கள்.

English summary

According to some sources, Bigg boss fans wished to Simbu to host Bigg boss season. So Kamal and Simbu will jointly host this show. Kamal already confirmed his presence in the show. But Simbu had less chance to host the show.