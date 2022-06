கமலுக்கு 400 கோடி வசூல் கொடுத்த விக்ரம்...விக்ரமிற்காக கமல் என்ன செய்தார் ?

சென்னை : இந்திய சினிமாவின் பெருமை, அடையாளம், தமிழ் சினிமாவின் கெளரவம், உலக நாயகன், லெஜண்ட் என பலவிதங்களில் பல ஆண்டுகளாக கொண்டாடப்படும் ஒரு நடிகர் என்றால் அது கமல்ஹாசன் தான்.

60 வருடங்கள் சினிமாவுடனேயே வாழ்ந்து, பயணித்துக் கொண்டிருப்பவர். தனது படங்களுக்கு அனைவரும் ஆச்சரியப்படும் அளவிற்கு மெனக்கெடல்களை அதிகம் செய்தவர் கமல் தான். அவரை பார்த்து தான் மற்ற நடிகர்களும் அதை செய்ய துவங்கினர் என்றே சொல்லலாம்.

படத்திற்கு படம் புதுமைகளை புகுத்தி, தமிழ் சினிமாவை அடுத்தக்கட்டத்திற்கு கொண்டு செல்வதற்கான அனைத்தையும் செய்து வருபவர் கமல். ஆனால் சினிமாவிற்காக இவ்வளவு செய்பவரின் படங்கள் ஹிட் ஆனாலும், பெரிய அளவில் வசூலை பார்த்ததில்லை.

25வது நாளை வெற்றிகரமாக எட்டிய கமலின் விக்ரம்.. சென்னையில் மட்டும் எவ்வளவு கலெக்ஷன் தெரியுமா?

English summary

Kamal starred Vikram collects 404 cr worldwide. It was a 150 cr budget movie. But did know you what Kamal did for Vikram movie. It really amazing one. Kamal never ever did these things before his acting career. Fans appreciate Kamal for those things.