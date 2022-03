தனுஷின் மாறன் ரிலீஸ்...ஓடிடி.,யில் எப்போ பார்க்கலாம்...உற்சாகத்தில் ரசிகர்கள்

சென்னை : துனுஷின் மாறன் பட ரிலீஸ் பற்றிய லேட்டஸ்ட் அப்டேட் தற்போது வெளியாகி உள்ளது. இதனால் தனுஷ் ரசிகர்கள் செம கொண்டாட்டத்தில் உள்ளனர். படம் பெ்போது ரிலீசாகும் என ரசிகர்கள் ஆவலாக காத்திருக்கிறார்கள்.

டைரக்டர் கார்த்திக் நரேன் இயக்கத்தில் தனுஷ் நடித்துள்ள ஆக்ஷன் அரசியல் த்ரில்லர் படம் மாறன். இதனை கார்த்திக் நரேன் எழுதி, இயக்கி உள்ளார். தொடரி, பட்டாஸ் படங்களைத் தொடர்ந்து சத்யஜோதி ஃபிலிம்ஸ் உடன் தனுஷ் மூன்றாவது முறையாக கைகோர்த்துள்ள படம் இது. சத்யஜோதி ஃபிலிம்ஸ் பேனரில் டி.ஜி.தியாகராஜன் இந்த படத்தை தயாரித்துள்ளார்.

English summary

Dhanush starred Maaran to release in disney plus hotstar on March 11th. Hotstar planned to release this movie at 5pm. Fans expected to celebrated this movie and this movie will give different experience to audeince.