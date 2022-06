சூர்யாவின் அடுத்த பட டைரக்டர் இவரா... என்ன ரோலில் நடிக்கிறார் தெரியுமா?

சென்னை : கோலிவுட்டிலேயே கைவசம் அதிக படங்களை வைத்திருப்பவர் சூர்யா தான். ஹீரோவாக மட்டுமல்ல, கெஸ்ட் ரோல்களிலும் பல படங்களில் நடித்து அசத்தி வருகிறார்.

விக்ரம் படத்தில் ரோலக்ஸ் ரோலில் நடித்து அசத்திய சூர்யா, அடுத்ததாக மாதவனின் ராக்கெட்ரி தி நம்பி எஃபெக்ட் படத்திலும் கெஸ்ட் ரோலில் நடித்துள்ளார். அதுவும் நடிகர் சூர்யாவாகவே நடித்துள்ளார்.

இதைத் தொடர்ந்து அக்ஷய்குமார் நடிக்கும் சூரரைப் போற்று இந்தி ரீமேக்கிலும் சூர்யா கெஸ்ட் பண்ண உள்ளார். இதில் அக்ஷய் குமாரின் ஃபிரண்ட் ரோலில் சூர்யா நடிக்கலாம் என கூறப்படுகிறது.

English summary

According to sources, Suriya will play scientist role in his next. Ayalaan director to direct Suriya in his next. This movie shooting will starts from January 2023. Shooting was planned to held in Chennai.