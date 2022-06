லேடி சூப்பர்ஸ்டார் நயன்தாரா தெரியும்...லேடி பவர்ஸ்டார் யாருன்னு தெரியுமா?

சென்னை : சூப்பர்ஸ்டார், அல்டிமேட் ஸ்டார், பவர்ஸ்டார், சுப்ரீம் ஸ்டார் என ஆரம்பத்தில் டாப் நடிகர்களுக்கு தான் பட்டம் கொடுத்து வந்தனர். பிறகு நடிகைகளுக்கும் அப்படி பட்டம் கொடுக்க ஆரம்பித்தனர்.

விஜயசாந்தி, ரம்யா கிருஷ்ணா என பலரையும் லேடி சூப்பர்ஸ்டார் என அழைத்த நிலையில், தற்போது நயன்தாராவை லேடி சூப்பர்ஸ்டார் என கூப்பிட்டு வருகின்றனர். நயன்தாராவை தவிர தற்போதுள்ள நடிகைகளில் இப்படி ஸ்டார் பட்டம் யாருக்கும் வழங்கப்படவில்லை.

அந்த குறையை தீர்ப்பதற்காக டோலிவுட்டில் இளம் நடிகை ஒருவருக்கு லேடி பவர் ஸ்டார் என பட்டம் வழங்கி உள்ளனர். இது மற்றவர்களை மட்டுமல்ல, அந்த நடிகையையே ஷாக்காக வைத்துள்ளது.

English summary

Rana Daggubati and Sai Pallavi starrer Virata Parvam is released recently and receives good response from audience. The makers creates introduction video for Sai Pallavi titled as Lady Powerstar. In pre release event this video was released. Not only fans, Sai Pallavi also shocked on this title.