அப்படி என்ன ஸ்பெஷல்...அப்டேட்டுக்கு ஆகஸ்ட் 20 ஐ குறிவைக்கும் டாப் ஹீரோக்களின் படங்கள்

சென்னை : 2021 ல் அதிகம் எதிர்பார்க்கப்படும் படங்கள் என ஒரு பெரிய லிஸ்டே உள்ளது. இவற்றில் டாப் ஹீரோக்களின் படங்களே அதிகம். சில படங்கள் முடிக்கப்பட்டு ரிலீசுக்காக காத்திருக்கின்றன. மேலும் சில படங்கள் இறுதிக்கட்ட பணிகளில் இருந்து வருகின்றன. இதற்கிடையில் சில ஹீரோக்கள் ஒரே நேரத்தில் இரண்டு, மூன்று படங்களில் நடித்து வருவதால் அந்த படங்கள் அனைத்துமே அடுத்தடுத்து முடிக்கப்பட்டு, ரிலீசுக்காக தயாராகி வருகின்றன.

ஆனால் இந்த படங்கள் அனைத்துமே தியேட்டரில் தான் ரிலீஸ் செய்யப்படும் என தயாரிப்பாளர்கள் உறுதியாக உள்ளதால், இப்போது ஒட்டுமொத்த திரையுலமே தியேட்டர் திறப்பு அறிவிப்பு எப்போது வரும் என காத்திருக்கின்றன. ரஜினி நடிக்கும் அண்ணாத்த படம் தியேட்டர் எப்படியும் திறக்கப்பட்டு விடும் என்ற நம்பிக்கையில் நவம்பர் 4 ம் தேதி தீபாவளியன்று தியேட்டரில் ரிலீஸ் செய்யப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டு விட்டது.

டாப் ஹீரோக்களின் படங்களின் டைட்டில், ஃபஸ்ட்லுக், டீசர், டிரைலர். படம் பற்றிய முக்கிய அப்டேட் போன்றவைகளில் அந்த ஹீரோக்களின் பிறந்தநாள் அல்லது டைரக்டரின் பிறந்தநாளில் வெளியிடப்படுவது துற்போது கோலிவுட்டில் ஃபேஷனாகி வருகிறது. அப்படி தான் பீஸ்ட் படத்தின் ஃபஸ்ட்லுக் விஜய் பிறந்தநாளன்று வெளியிடப்பட்டது.

English summary

simbu starring maanaadu, ajith starring valimai, vikram starring chiyaan 60 movies next update will be on august 20th. because august 20 is moharam and varalaxshmi viradham. so sentimentaly movie makers planned to release updates on this date.