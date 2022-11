விஜயகாந்த் தனது மகனுக்கு முதலில் ஏன் சௌக்கத் அலி என பெயர் வைத்தார் தெரியுமா?

சென்னை: நடிகர் விஜயகாந்தின் மகன் சண்முக பாண்டியன் தற்சமயம் மித்ரன் என்கிற படத்தில் நடித்துக் கொண்டிருக்கிறார்.

கடைசியாக சுதந்திர தினத்தன்று விஜயகாந்த் தேசியக்கொடி ஏற்றி வைத்து தனது தொண்டர்கள் முன்பு தோன்றினார்.

இந்நிலையில் சமீபத்தில் பேட்டி கொடுத்துள்ள சண்முக பாண்டியன் பல சுவாரசியமான தகவல்களை கூறியிருக்கிறார்.

Actor Vijayakanth's son Shanmuga Pandian is currently acting in a film called Mithran. Finally on Independence Day, Vijayakanth appeared before his supporters hoisting the national flag. In this case, Shanmuga Pandian, who has given an interview recently, has told many interesting information.