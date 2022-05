விக்ரம் விழாவிற்கு வந்த கமலின் உடையில் இதை நீங்க கவனிச்சீங்களா?

சென்னை : விக்ரம் ஆடியோ வெளியீட்டு விழாவில் கமல் அணிந்து வந்த உபெர் கூல் ஜாக்கெட் உடை அனைவரையும் கவர்ந்தது. இந்த உடை பற்றிய பல சுவாரஸ்ய தகவல்கள் தற்போது வெளியாகி உள்ளது.

டைரக்டர் லோகேஷ் கனகராஜ் இயக்கத்தில் கமல்,விஜய் சேதுபதி, ஃபகத் ஃபாசில் நடித்துள்ள விக்ரம் படம் ஜுன் 3 ம் தேதி ரிலீசாக உள்ளது. இதற்கான ப்ரொமோஷன் வேலைகள் வேற லெவலில் நடந்து வருகிறது. படத்தின் சூர்யா கெஸ்ட் ரோலில் நடிப்பதாக கூறப்படுவது படத்திற்கு பெரிய ப்ரொமோஷனாக அமைந்துள்ளது.

அடுத்த படங்களில் பிஸியாகும் கமல்...கைவிடப்படுகிறதா இந்தியன் 2 ?

விக்ரம் படத்தின் டிரைலர் மற்றும் ஆடியோ சமீபத்தில் வெளியிடப்பட்டது. இந்த விழா நடப்பதற்கு முன்பும் சரி, நடந்து முடிந்த பிறகும் சரி இதை பற்றிய பல தகவல்கள் தொடர்ந்து வெளியாகி ரசிகர்களை அடுத்தடுத்து ஆச்சரியப்பட வைத்து வருகிறது.

English summary

For Vikram trailer and audio launch, Kamalhaasan seemed suave and trendy in a custom made black leather based jacket with themes from the movie. Uber cool jacket was completely designed for him that goes with film theme code purple. This jacket was designed by Amritha ram.