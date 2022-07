அஜித் எப்போ ரிட்டர்ன்...அடுத்து ஏகே 61 ஷுட்டிங் நடக்கும் இடம் இதுதான்...தீயாய் பரவும் போட்டோஸ்

சென்னை: அஜித் தற்போது ஹெச்.வினோத் இயக்கும் ஏகே 61 என தற்காலிகமாக பெயரிடப்பட்டுள்ள தனது 61 வது படத்தில் நடித்து வருகிறார். நேர்கொண்ட பார்வை, வலிமை படங்களைத் தொடர்ந்து இந்த படத்தையும் போனி கபுர் தான் தயாரித்து வருகிறார்.

வங்கிக் கொள்ளையை மையமாகக் கொண்ட இந்த படத்தின் முதல் கட்ட ஷுட்டிங் ஐதராபாத்தில், ஏப்ரல் மாதம் துவங்கி நடந்து வருகிறது. அங்கு மவுண்ட் ரோடு வங்கிக் கிளை போல் அமைக்கப்பட்டுள்ள பிரம்மாண்ட செட்டில் முதல் கட்ட ஷுட்டிங் ஒரு மாதத்திற்கும் மேலாக நடந்தது.

இதைத் தொடர்ந்து புனேயில் இரண்டாம் கட்ட ஷுட்டிங் துவங்கப்படும், ஜுலை அல்லது ஆகஸ்ட் மாதத்தில் படத்தின் ஷுட்டிங் முழுவதும் முடிக்கப்பட்டு, செப்டம்பரில் போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷன் வேலைகள் நடந்து, தீபாவளிக்கு படம் ரிலீஸ் என முதலில் சொல்லப்பட்டது.

சிம்பு- ஹன்சிகா மோத்வானியின் 'மஹா' அப்டேட்…குஷியில் ரசிகர்கள் !

English summary

According to sources, next week Ajith will return from London. After that he will turn to new getup. Then he will participate in next schedule o shooting. Next shooting will be on North Chenani location.