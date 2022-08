எக்ஸ் மனைவிகளுடன் அப்படியொரு போஸ் கொடுத்த அனுராக் காஷ்யப்.. பட புரமோஷனுக்காக என நெட்டிசன்கள் கலாய்!

மும்பை: இயக்குநர் அனுராக் காஷ்யப் இயக்கத்தில் நடிகை டாப்ஸி நடித்துள்ள டோபாரா படம் வரும் ஆகஸ்ட் 19ம் தேதி வெளியாகிறது.

இந்நிலையில், தனது எக்ஸ் மனைவிகளான ஆர்த்தி பஜாஜ் மற்றும் கல்கி கோச்சலின் எடுத்தக் கொண்ட புகைப்படத்தை ஷேர் செய்துள்ளார்.

அதுமட்டுமின்றி இவர்கள் இருவரும் என் இரு தூண்கள் என பதிவிட்டுள்ள அனுராக் காஷ்யப்பிடம் அப்புறம் ஏன் விவகாரத்து செய்தீர்கள் என நெட்டிசன்கள் ட்ரோல் செய்து வருகின்றனர்.

English summary

Dobaaraa Director Anurag Kashyap poses with his ex-wives Kalki Koechlin and Aarti Bajaj and says, both are his two pillars of life gets trolled by Bollywood fans.