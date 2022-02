10 வலிமை, 14 பீஸ்ட் ஒரே படத்திலா...மிரள வைத்த Doctor Strange in the Multiverse of Madness சாதனை

சென்னை : ரசிகர்கள் நீண்ட காலமாக எதிர்பார்த்து காத்திருந்த Doctor Strange in the Multiverse of Madness டிரைலர் நேற்று வெளியிடப்பட்டுள்ளது. இதை பார்த்து ஒட்டுமொத்த திரையுலகமே மிரண்டு போய் உள்ளது.

அஜித்தின் வலிமை, விஜய்யின் பீஸ்ட் ஃபஸ்ட் சிங்கிள், டிரைலர் யாருடையது அதிக பார்வைகளை பெற்று சாதனை படைக்கும். எது மிரட்டலாக இருக்கும் என இந்திய ரசிகர்கள் போட்டி போட்டுக் கொண்டிருக்கையில், வலிமை, பீஸ்ட் படங்களின் சாதனையை அசால்டாக தூக்கி சாப்பிட்டுள்ளது Doctor Strange in the Multiverse of Madness பட டிரைலர்.

தனுஷின் திருச்சிற்றலம்பம் படம் என்ன ஆச்சு...ஹாட் அப்டேட் கொடுத்த டைரக்டர்

English summary

Doctor Strange in the Multiverse of Madness trailer was released yeasterday. The trailer of the movie has achieved a record of 11 million views in the 3 hours since the video was released. It has crossed 20 million views in 16 hours. This movie will be released in 6 languages in India on May 6th.