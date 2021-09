டாக்டர் டிரைலர் குறித்த முக்கிய அப்டேட்டை வெளியிட்ட படக்குழு!

சென்னை : நடிகர் சிவகார்த்திகேயன் கோலமாவு கோகிலா இயக்குனர் நெல்சன் திலீப்குமார் இயக்கத்தில் நடித்துள்ள திரைப்படம் டாக்டர்.

மருத்துவ மாஃபியாக்கள் பற்றிய திரைப்படமாக உருவாகியுள்ள டாக்டர் வரும் அக்டோபர் 9ம் தேதி நேரடியாக திரையரங்குகளில் வெளியாகிறது.

இந்த நிலையில் இப்படத்தின் டிரைலர் குறித்த முக்கிய அப்டேட்டை படக்குழு இப்பொழுது வெளியிட்டுள்ளதை அடுத்து ரசிகர்கள் செம குஷியாகி உள்ளனர்.

English summary

sivakarthikeyan's doctor will get theatrical release on october 9th. before that movie team plan to release trailer soon. doctor movie is also dubbed and release in telugu also in the name of varun doctor.