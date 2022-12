கடைசி நேரத்தில் கழட்டிவிட்ட ரஜினிகாந்த்.. கார்த்தியிடம் தஞ்சம் புகுந்த ‘டான்’ பட இயக்குநர்?

சென்னை: சிவகார்த்திகேயனின் டான் படத்தை இயக்கிய இயக்குநர் சிபி சக்கரவர்த்தி நடிகர் கார்த்திக்கு ஒரு கதை சொல்லி இருப்பதாக பரபரப்பு தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன.

இயக்குநர் அட்லியின் உதவி இயக்குநரான சிபி சக்கரவர்த்தி இயக்கத்தில் இந்த ஆண்டு வெளியான டான் திரைப்படம் அவருக்கு மிகப்பெரிய வெற்றியை தேடித் தந்தது.

அடுத்ததாக சிபி சக்கரவர்த்தி நடிகர் ரஜினிகாந்தை வைத்து படம் பண்ணப் போவதாக பரபரப்பு தகவல்கள் வெளியாகின. ஆனால், கடைசியில் அந்த படம் கைகூடவில்லை என்றும் அதிர்ச்சிகரமான தகவல்கள் கோடம்பாக்கத்தில் வலம் வருகின்றன.

English summary

Don Director Ciby Chakaravarthy narrate a story to Karthi strong buzz trending in Kollywood. Earlier he narrate a story to Rajinikanth and eager to start a movie in Lyca banner, but unfortunately, that project didn't take off due to some reasons talks also going in industry.