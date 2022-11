இனி சார்ன்னு கூப்பிட வேண்டாம்… விஜய்ண்ணா ரூட்டில் அஜித்ண்ணா… AK-வின் ஸ்கெட்ச் யாருக்கு?

சென்னை: அஜித்தின் துணிவு திரைப்படம் பொங்கலுக்கு வெளியாகவுள்ளதால் அவரது ரசிகர்கள் உற்சாகத்தில் உள்ளனர்.

அதுமட்டும் இல்லாமல் என்றுமே வெளியே தலை காட்டாத அஜித், இப்போதெல்லாம் செல்லும் இடங்களில் ரசிகர்களுடன் போட்டோ எடுத்து அவர்களுக்கு சர்ஃப்ரைஸ் கொடுத்து வருகிறார்.

இந்நிலையில், துணிவு ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டில் அஜித்தை சந்தித்த ரசிகர்களிடம் அவர் சொன்ன அட்வைஸ் வைரலாகி வருகிறது.

English summary

Ajith's film Thunivu is releasing for Pongal. In this case, a fan has posted an interesting incident that happened during the shooting of Thunivu. In it, he mentioned that Ajith told him not to call me sir but to call me brother. This post is being trended by Ajith fans.