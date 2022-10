அடுத்தவன கூப்பிடாதீங்க..குடும்பத்துல கும்மி அடிச்சிடுவாங்க..கடுப்பாகிட்டாரா விஜய் ஆண்டனி?

சொந்தப்பிரச்சினை பேசித்தீர்த்து சமாதானமாக வாழுங்க, முடியலன்னா விலகிடுங்க, அடுத்தவன மட்டும் கூப்பிடாதீங்கன்னு மனம் நொந்து ட்வீட் போட்டிருக்கார் விஜய் ஆண்டனி.

குடும்ப பிரச்சினையில் மூன்றாவது நபர் வேண்டாம் என ஏன் இப்படி சொன்னார் விஜய் ஆண்டனி என நெட்டிசன்கள் குழம்பி வருகின்றனர்.

நடுத்தர குடும்பங்களில் இல்லாத கூடுதல் பிரச்சினை பிரபலங்களுக்கு வாழ்வில் நடக்க காரணம் பொருளாதார தன்னிறைவு காரணமாக வரும் ஈகோ தான் காரணம்.

English summary

Vijay Antony posted a heartbroken tweet saying, "Solve your own problems and live peacefully, if you can't, stay away, don't just call the other person." Netizens are confused as to why Vijay Antony said that there is no need for a third person in family matters. An additional problem that does not exist in middle-class families is the ego that comes with economic self-sufficiency as the cause of celebrities' lives.