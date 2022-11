அது மட்டும் செய்ய வேண்டாம்..உதயநிதி பற்றி அவருடைய அப்பாவிடம் நான் பேசினேன்..விக்ரம் விழாவில் கமல்

உதயநிதி ஸ்டாலின் உண்மையை தைரியமாக பேசுகிறார் அதற்கு அவரை பாராட்ட வேண்டும் என்று கமல் பாராட்டினார்.

உதயநிதி ஸ்டாலினை பற்றி அவரது தந்தை ஸ்டாலினிடம் ஒரு வேண்டுகோள் வைத்தேன் என்று கமல் தெரிவித்தார்.

உதயநிதி ஸ்டாலின் என்ன செய்யவேண்டும் என்று விக்ரம் பட விழாவில் கமல்ஹாசன் நேரிலேயே கோரிக்கை வைத்தார்.

Kamal praised Udhayanidhi Stalin for speaking the truth bravely. Kamal said that he made a request to his father Stalin about Udhayanidhi Stalin. Kamal Haasan asked Udhayanidhi Stalin in person at the Vikram film festival what he should do.