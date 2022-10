ஜிபி முத்துவோட இன்னொசன்ஸை வச்சி விளையாடக் கூடாது.. ராபர்ட் மாஸ்டரை திட்டும் ஆர்மி!

சென்னை: பிக் பாஸ் சீசன் 6ல் போட்டியாளர்கள் பலரும் தெரியாத முகங்கள் என்பதால் நிகழ்ச்சியை பார்க்கும் ஆர்வம் அனைவருக்கும் எழுந்துள்ளது.

பிக் பாஸ் அல்டிமேட்டை போல இந்த ஷோ இருக்காது என்பதை புரிந்து கொண்டே 24 மணி நேரமும் ஓடிடியில் வெளியிட்டு நேரம் கிடைக்கும் போதெல்லாம் பார்த்து என்ஜாய் பண்ணுங்க என பிக் பாஸ் டீம் முடிவு செய்துள்ளது.

விஜய் டிவியிலும் ஒரு மணி நேரம் ஷோ ஓடுவதால், இந்த முறை நிகழ்ச்சிக்கு ஏகப்பட்ட வரவேற்பு அதிகரித்துள்ளது.

“நேத்து ராத்திரி எம்மா“மழையில் ஆட்டம் போட்ட ஜிபி முத்து..பிக் பாஸ் வீட்டில் மாஸ் காட்டுறாரே?

English summary

Don't misuse GP Muthu's innocence; His army warns Robert master and Bigg Boss Tamil 6 contestants and told he will get more votes from the fans who watching this reality show and shows their big support.