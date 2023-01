என்னை படிச்சா.. பாஸ் ஆக மாட்ட.. பக்காவாக போஸ் கொடுத்து பக்குவமாக சொன்ன பூனம் பாண்டே!

மும்பை: கருப்பு உள்ளாடையுடன் காட்டுத்தன கவர்ச்சியில் போஸ் கொடுத்த ஹாட் போட்டோக்களை இறக்கி இப்படியொரு அசத்தலான கேப்ஷனை போட்டுள்ளார் கவர்ச்சி நடிகை பூனம் பாண்டே.

2013ல் அன்கேனி எனும் குறும்படத்தின் மூலம் அறிமுகமானவர் நடிகை பூனம் பாண்டே. ஆதே ஆண்டு வெளியான பாலிவுட் படமான நாஷா படத்தில் செம ஹாட்டாக நடித்து பாலிவுட்டின் கவர்ச்சி நடிகைகளுக்கு எல்லாம் திடீரென பெரும் சவாலாக மாறினார்.

சோஷியல் மீடியாவில் கவர்ச்சியை தாண்டி அரை நிர்வாணமாகவும், முழு நிர்வாணமாகவும் போட்டோக்களையும் வீடியோக்களையும் பதிவிட ஆரம்பித்த பூனம் பாண்டே நாடு முழுவதும் ஓவர் நைட்டில் பரபரப்பை கிளப்பி பிரபலமானார்.

English summary

Don’t study me, you won’t graduate, Bollywood Glam doll Poonam Pandey hot post trending in social media. She shared some of her most seductive look photos in her Twitter handle.