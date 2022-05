சிவகார்த்திகேயனின் டான் ஆடியோ வெளியீடு பிளான் இது தானா...காத்திருக்கும் ரசிகர்கள்

சென்னை : சிவகார்த்திகேயனின் டான் படத்தின் ஆடியோ வெளியீடு பற்றிய தகவல் தற்போது வெளியாகி உள்ளது. இதனால் அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பிற்காக ரசிகர்கள் ஆர்வமாக காத்திருக்கிறார்கள்.

சிவகார்த்திகேயன் தற்போது அறிமுக இயக்குனர் சிபி சக்கரவர்த்தி இயக்கும் டான் படத்தில் நடித்து முடித்துள்ளார். பிரியங்கா அருள்மோகன், எஸ்.ஜே.சூர்யா, சூரி, சிவாங்கி உள்ளிட்டோர் நடித்துள்ள இந்த படத்திற்கு அனிருத் இசையமைத்துள்ளார்.

According to sources, Don movie team planned a audio launch in a grand manner in Chennai at May 6th. Trailer will exclusice premiere in audio launch and also via youtube. Team is supposed to keep all the deatils very secretly.