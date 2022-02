சென்னை: பிக் பாஸ் அல்டிமேட்டின் 3வது வாரத்தில் அதிரடியாக டபுள் எவிக்‌ஷன் நடத்தப்பட்டு இருக்கிறது.

Raju -வை நம்பி ஏமாந்துட்டேன் Balaji-யிடம் புலம்பிய Thamarai Selvi | Bigg Boss Ultimate

14 போட்டியாளர்களுடன் ஆரம்பிக்கப்பட்ட பிக் பாஸ் அல்டிமேட் நிகழ்ச்சி டிஸ்னி பிளஸ் ஹாட்ஸ்டாரில் 24 மணிநேரமும் ஒளிபரப்பாகி வருகிறது.

கன்ஃபார்மா அந்த இருவர் தான் வெளியேறுவார்கள் என கணிக்கப்பட்ட நிலையில், கடைசி நேரம் நடந்த அரசியலால் அதில் ஒருவர் காப்பாற்றப்பட்டு வேறு ஒருவர் எலிமினேட் ஆகி உள்ளார் என்கிற பேச்சுக்கள் எழுந்துள்ளன.

English summary

Bigg Boss Ultimate House had a double eviction this week. Shariq and Abinay are out from the game. These details are leaked on social media.