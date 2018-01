 »   »  விஜய் சேதுபதி ரசிகர்களுக்கு சிங்கிள் அல்ல டபுள் ட்ரீட்

கோலிவுட் தகவல்களை சுடச்சுட படிக்க

English summary

It is double treat for Vijay Sethupathi fans on their favourite actor's birthday. Vijay Sethupathi's Oru Nalla Naal Paathu Solren will be released on february 2nd. He will be seen in 8 different looks in the movie.