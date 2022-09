திட்டமிட்டது 180 நாள்.. ஆனால் ஒரே வாரத்தில் முடிந்தது.. ட்ராமா ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டில் நடந்த சுவாரஸ்யம்!

சென்னை: பொல்லாதவன் படத்தில் வில்லனாக அறிமுகமான நடிகர் கிஷோர், தனது முதல் தமிழ் படத்திலேயே சிறந்த வில்லனுக்கான விருதை தட்டிச் சென்றார்.

வெண்ணிலா கபடி குழு, தோரணை, முத்திரை, ஆடுகளம் என்று தனக்கு கொடுத்த கதாபாத்திரத்தை கச்சிதமாக நடித்து பல ரசிகர்களையும் பெற்றுள்ளார்.

சமீபத்தில் இவர் நடித்துள்ள ட்ராமா படத்தை பற்றியும், ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டில் நடந்த சுவாரஸ்ய தகவல்களும் தற்போது வெளிவந்துள்ளது.

English summary

Actor Kishore, who made his debut as a villain in Polladhavan, bagged the best villain award in his first Tamil film. He Played his Part Well in Venilla Kabbadi Kuzhu, Thoranai, and Aadukalam Movies. Recently, interesting information about the drama film in which he has acted and what was actually happened at the shooting spot has been Leaked out.