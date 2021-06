பாபநாசம் 2 ...கமலுடன் மீண்டும் இணைந்து நடிக்க ஒப்புக் கொள்வாரா கவுதமி ?

சென்னை : மலையாளம் த்ரில்லர் படமான த்ரிஷியம் படத்தின் தமிழ் ரீமேக்கில் கமல் நடித்திருந்தார். பாபநாசம் என்ற பெயரில் வெளியான இந்த படத்தில் நெல்லை தமிழ் பேசி நடித்திருந்தார் கமல்.

தற்போது த்ரிஷ்யம் 2 படமும் வெளியாகி விட்டது. இதனை தெலுங்கில் ரீமேக் செய்யும் பணி முடிந்து விட்டது. இந்த படத்தை வெறும் 45 நாட்களில் படமாக்கி முடித்துள்ளார் டைரக்டர் ஜீத்து ஜோசப்.

ஏற்கனவே மலையாளத்தில் எடுக்கப்பட்ட த்ரிஷ்யம் 2 படமும், கடந்த ஆண்டு லாக்டவுன் தளர்வுகள் அறிவிக்கப்பட்டவுடன் மிக குறுகிய காலத்தில் படமாக்கப்பட்டுள்ளது. மலையாளம் த்ரிஷ்யம் 2 படத்தை போலவே தெலுங்கு த்ரிஷ்யம் 2 படமும் ஓடிடி.,யில் ரிலீஸ் செய்ய திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.

English summary

Will Jeethu Joseph agree to this? Only if the casting is altered, Kamal Haasan may take up ‘Papanasam 2’.