தேசங்கள், மொழிகளை கடந்து புதிய வரலாறு... சாதனை படைத்த த்ரிஷ்யம்

திருவனந்தபுரம் : டைரக்டர் ஜீத்து ஜோசப் இயக்கத்தில் மோகன்லால், மீனா, அன்சிபா ஹாசன், எஸ்தர் அனில், சித்திக், ஆஷா சரத் உள்ளிட்டோரின் நடிப்பில் 2013 ம் ஆண்டு வெளியான த்ரில்லர் படம் த்ரிஷ்யம். மிகப் பெரிய பிளாக் பஸ்டர் படமாக அமைந்த இந்த படத்தின் இரண்டாம் பாகம் இந்த ஆண்டு பிப்ரவரி மாதம் ஓடிடி தளமான அமேசான் பிரைம் வீடியோவில் வெளியிடப்பட்டது.

எஸ்டிஆர் 48 அறிவிப்பு... ஆர்வமாய் காத்திருக்கும் சிம்பு ரசிகர்கள்

இந்த படமும் மிகப் பெரிய வெற்றி படமாக அமைந்து, பலரின் பாராட்டை பெற்றதை தொடர்ந்து இந்த படத்தை தியேட்டரிலும் ரிலீஸ் செய்ய படக்குழு முடிவு செய்தது. த்ரிஷ்யம் படத்தின் இரண்டு பாகங்களையும் ஆன்டனி பெரும்பாவூர் தான், ஆசிர்வாத் சினிமாஸ் பேனரில் தயாரித்திருந்தார்.

English summary

Producer Anthony Perumbavoor has shared on social media that We are happy to announce that Drishyam is the first Malayalam film to be remade in Indonesian. Drishyam has already been remade in 4 Indian languages ​​and 2 foreign languages. He has also said that Drishyam is the first Malayalam film to be remade in Chinese.