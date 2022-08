கன்ஃபார்ம் ஆன த்ரிஷ்யம் மூன்றாம் பாகம்: ஜார்ஜ் குட்டிக்கு வெல்கம் ட்ரீட் கொடுத்த நெட்டிசன்கள்

திருவனந்தபுரம்: மலையாள சூப்பர் ஸ்டார் மோகன்லால் நடித்த த்ரிஷ்யம் படம் இரண்டு பாகங்களாக வெளியாகியிருந்தது.

திரிஷ்யம் படத்தின் மூன்றாம் பாகம் உருவாகவுள்ளதாக தயாரிப்பாளர் ஆண்டனி பெரும்பாவூர் உறுதி செய்துள்ளார்.

இதனையடுத்து, த்ரிஷ்யம் படத்தில் மோகன்லால் கேரக்டரான ஜார்ஜ் குட்டிக்கு, ரசிகர்கள் வாழ்த்து தெரிவித்து வருகின்றனர்.

English summary

Mohanlal starrer 'Drishyam' film was released in two parts was well received by the fans. Now the producer has confirmed that the 3rd part of Drishyam will be made. This update has made Mohanlal fans excited