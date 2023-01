வாரிசு, துணிவு ஒரே நாளில் ரிலீஸ்... FDFS எப்போது... மெயின் ஸ்க்ரீன் யாருக்கு?: பரபரப்பில் ரசிகர்கள்

சென்னை: விஜய்யின் வாரிசு, அஜித் நடித்துள்ள துணிவு திரைப்படங்கள் பொங்கலுக்கு ரிலீஸாகின்றன.

எட்டு ஆண்டுகளுக்குப் பின்னர் விஜய், அஜித் திரைப்படங்கள் பொங்கலை முன்னிட்டு ஒரேநாளில் வெளியாகவுள்ளது குறிப்பிடத்தககது.

மேலும், துணிவு, வாரிசு திரைப்படங்களின் ட்ரெய்லரும் வெளியாகி ரசிகர்களின் எதிர்பார்ப்புகளை எகிற வைத்துள்ளது.

இந்நிலையில், இரண்டு படங்களுமே ஒரேநாளில் வெளியாக உள்ளதால் திரையரங்குகளை ஒதுக்குவதில் சிக்கல் ஏற்பட்டுள்ளதாக சொல்லப்படுகிறது.

English summary

Vijay's Varisu, Ajith starred Thunivu movies release for Pongal. While the trailer of Ajith's Thunivu has already been released, the trailer of Vijay's Varisu has also been released. In this case, it has been announced that both movies will be released on the 11th. This has resulted in a competition as to who has priority in important theaters.