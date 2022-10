கிங் ஆஃப் கோதா ஃபர்ஸ்ட் லுக் போஸ்டர் ரிலீஸ்... வெறித்தனமான ஆக்சன் மோடுக்கு மாறிய துல்கர் சல்மான்

திருவனந்தபுரம்: மலையாள திரையுலகின் சாக்லேட் பாய் துல்கர் சல்மான் நடிப்பில் வெளியான சீதா ராமம் சூப்பர் ஹிட் அடித்தது.

சீதா ராமம் படத்தைத் தொடர்ந்து தற்போது பாலிவுட்டில் வெளியாஅ 'சுப்' திரைப்படமும் துல்கர் சல்மானுக்கு சக்சஸ் கொடுத்துள்ளது.

துல்கர் சல்மானின் அடுத்து படமான 'கிங் ஆஃப் கோதா' ஃபர்ஸ்ட் லுக் போஸ்டர் தற்போது வெளியாகி வைரலாகியுள்ளது.

“ஷாருக்கானுடன் என்னை ஒப்பிட வேண்டாம்”: சீதா ராமம் சக்ஸஸ் மீட்டில் பதறிய துல்கர் சல்மான்

English summary

Dulquer Salmaan starrer 'Sita Ramam' was a huge hit. Following this, Dulquer Salmaan is acting as 'King of Kotha'. The first look poster of this action film is out and is going viral. The poster depicts Dulquer in a blazing hot never-seen-before avatar, promising a visual treat to all his fans.