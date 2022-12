பீட்ஸாவுடன் கோக் குடித்த துல்கர் சல்மான் டிரைவர்.. பரிதாப மரணம்.. நள்ளிரவில் நடந்தது என்ன?

சென்னை: மலையாளம், தெலுங்கு, தமிழ் மற்றும் இந்தி மொழி படங்களில் நடித்து வரும் துல்கர் சல்மானின் கார் ஓட்டுநர் மயங்கி விழுந்து பரிதாபமாக உயிரிழந்தது பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

மலையாள திரையுலகின் முன்னணி நடிகரான மம்மூட்டியின் மகனும் பிரபல நடிகருமான துல்கர் சல்மான் சென்னை ஆர்.ஏ.புரம் கிரின்வேஸ்லேன் பகுதியில் தனது குடும்பத்துடன் வசித்து வருகிறார்.

துல்கர் சல்மான் வீட்டில் ஆக்டிங் டிரைவராக பணியாற்றி வந்த பாஸ்கர் (51) என்பவர் விமான நிலையத்திற்கு நள்ளிரவில் துல்கர் சல்மானை அழைத்துச் செல்வதற்காக அவரது வீட்டில் வந்து தங்கிய நிலையில் உயிரிழந்துள்ளார்.

